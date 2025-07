PowerBug é um novo carregador minimalista e versátil da Twelve South

A Twelve South combinou um carregador MagSafe e um adaptador de energia de parede em um produto com design minimalista que você pode conectar em praticamente qualquer lugar onde encontrar uma tomada (americana) — trata-se do PowerBug.

O acessório possui um carregador sem fio Qi2 de 15W, uma porta USB-C PD de 35W e suporte ao padrão PPS para você recarregar um dispositivo adicional via cabo.

O PowerBug é uma boa alternativa para qualquer usuário, especialmente para quem viaja muito ou trabalha remotamente, sendo pequeno o suficiente para que você não se preocupe em como levá-lo de um canto a outro.

Além disso, se você realiza muitas videochamadas, é muito mais confortável conversar com as mãos livres. Naturalmente, ao posicionar seu iPhone na horizontal, ele também é totalmente compatível com o modo Em Espera (StandBy).

O PowerBug está disponível em duas opções de cores (branca/duna ou preta/ardósia) por US$50 na loja online da Twelve South. A única desvantagem do acessório é que ele — pelo menos esse primeiro modelo apresentado — foi projetado, como falamos, para tomadas do Tipo A (não usada no Brasil).

