Reino Unido propõe enquadrar Apple em lei que poderá regular e mudar o iOS

A Competition and Markets Authority (CMA) do Reino Unido iniciou hoje a fase de consulta no processo investigativo que determinará se a Apple deve ou não ser considerada uma empresa com “status de mercado estratégico” (SMS) — algo que também ocorre paralelamente com o Google.

A investigação, vale recordar, decorre da Lei de Mercados Digitais, Concorrência e Consumidores (Digital Markets, Competition and Consumers Act), que entrou em vigor em 2024 e prevê a intervenção do órgão para que certas empresas se adequem aos requisitos de concorrência “ideais”.

Concluindo preliminarmente que a Maçã deve ser considerada uma SMS, o órgão propôs, como parte desta etapa de consultas, uma série de roteiros de intervenções potenciais — que são espécies de medidas as quais poderão ser exigidas para a empresa caso ela seja mesmo enquadrada nessa definição.

Entre as propostas para a Apple, estão um processo de revisão e classificação de apps mais justo e transparente na App Store e a permissão para que desenvolvedores direcionem os usuários para compras fora da loja — o que poderia impulsionar a inovação e ajudá-los a economizar dinheiro.

Além disso, a CMA propõe que a Apple promova uma interoperabilidade perfeita do sistema com produtos concorrentes (como smartwatches e fones de ouvido), bem como permita o acesso de terceiros a recursos do iPhone — como o NFC, que poderia ser usado por fintechs em apps de pagamentos.

A CMA também propõe que a Apple garanta que os usuários escolham genuinamente os serviços padrão que usam em seus dispositivos, bem como uma concorrência justa no campo da inteligência artificial — permitindo, por exemplo, que outros assistentes tenham um maior controle sobre o sistema.

Google também é alvo do órgão

O Google, por sua vez, foi alvo de muitas das propostas direcionadas à Apple — principalmente em termos de revisões de apps e escolha de aplicativos padrão no Android. A empresa também foi criticada por dificultar a instalação de apps terceiros com avisos de segurança que desencorajam a prática.

A CMA também citou o acordo de compartilhamento de receita entre a Apple e o Google referente às pesquisas do Safari como algo que dificulta a concorrência, bem como os acordos da gigante de Mountain View com fabricantes de smartphones para manter seus apps pré-instalados por padrão no Android.

A Apple e o Google também foram citadas, em conjunto, como um “duopólio eficaz” no Reino Unido, uma vez que quase todos os dispositivos móveis por lá rodam os sistemas operacionais das duas empresas — algo em torno de 90% a 100% dos aparelhos em atividade atualmente.

As duas companhias têm até o dia 20 de agosto para apresentarem as suas contribuições e pontuações sobre os roteiros de intervenções potenciais. A decisão sobre classificá-las ou não como SMSs, por sua vez, deverá ser proferida pelo órgão até o dia 22 de outubro, daqui a cerca de três meses.

via Reuters