Usuária perde ação após exigir os 5GB grátis na assinatura do iCloud+

A Justiça dos Estados Unidos rejeitou um processo contra a Apple envolvendo o iCloud, depois que uma usuária alegou ter recebido menos armazenamento do que esperava.

De acordo com o Bloomberg Law, Lisa Bodenburg comprou um plano pago de 200GB, mas acreditava que os 5GB gratuitos, oferecidos a todos os usuários do serviço, seriam somados ao pacote, o que lhe daria 205GB no total. Não foi o que aconteceu.

A decisão partiu da Corte de Apelações do Nono Circuito, que manteve o arquivamento da ação. Para os juízes, a Maçã não cometeu nenhuma violação contratual e também não usou linguagem enganosa ao apresentar seus planos.

No centro da disputa estava a interpretação dos termos usados pela Apple, como “mais armazenamento” e “armazenamento adicional”. Para a usuária, isso dava a entender que ela manteria os 5GB gratuitos ao contratar o plano de 200GB.

De acordo com os termos do iCloud, todo usuário começa com 5GB grátis. Quem precisa de mais espaço pode contratar o iCloud+, com opções de 50GB até 12TB. Além da ampliação, o serviço pago inclui recursos como a Retransmissão Privada (Private Relay) e o Ocultar Meu Email (Hide My Email).

Como sabemos, ao fazer upgrade para um plano pago, o armazenamento gratuito é substituído e não somado. O tribunal entendeu que os materiais de suporte da empresa são claros ao indicar que se trata de uma troca de plano, e não de um acréscimo.

