Amazon lança Kindle Colorsoft no Brasil, além de modelo mais básico

Em outubro do ano passado, a Amazon anunciou uma nova linha do seu leitor digital de livros, o Kindle. Um dos destaques foi, sem dúvida, o primeiro dispositivo a contar com uma tela colorida.

Batizado de Kindle Colorsoft Signature Edition, ele ainda trouxe outros benefícios, como sensores de luz autoadaptáveis, carregamento sem fio e um armazenamento de 32GB.

Agora, dez meses depois, a Amazon está finalmente lançando esse modelo do Kindle no Brasil — e não só isso: está introduzindo uma versão mais básica do Colorsoft.

Kindle Colorsoft

Essa versão de entrada do Colorsoft traz o benefício da tela de 7 polegadas com cores e ajuste de cor manual, além de um armazenamento de 16GB. Ele é à prova d’água (com classificação IPX8) e está disponível na cor preta.

No Brasil, ele sai a R$1.500 (com 10% de desconto à vista no Pix ou em 12x sem juros no preço parcelado). Nos Estados Unidos, o preço do leitor é US$250.

Kindle Colorsoft Signature Edition

O modelo topo-de-linha do Colorsoft, lançado nos EUA no ano passado, conta com três diferenciais em relação ao de entrada: há a presença de bobinas para carregar o leitor sem fios (em bases Qi), um ajuste automático de luz e armazenamento dobrado, de 32GB.

Ele está disponível na cor preta metálica e custa R$1.650,00 em 12x ou R$1.484,10 à vista no Pix. Nos EUA, o preço é de US$280.

Kindle Colorsoft Kids

Nos EUA, a Amazon também está lançando uma versão especial do Colorsoft, voltada às crianças. Entre os seus diferenciais, temos 12 meses de assinatura grátis do Amazon Kids+ (com uma biblioteca de títulos selecionados para as crianças), uma capa colorida e garantia de dois anos contra quebras.

O Kindle Colorsoft Kids traz um armazenamento de 16GB e custa US$270. Não há previsão de lançamento dele no Brasil.

