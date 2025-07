Apple libera primeiras betas públicas do iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 e tvOS 26

Já estão disponíveis as primeiras betas públicas do iOS 26, do iPadOS 26, do macOS Tahoe 26, do watchOS 26, do tvOS 26 e do Software do HomePod 26. As betas liberadas hoje, vale notar, são equivalentes aos sistemas de teste liberados nesta semana para desenvolvedores.

A Apple também disponibilizou a beta pública do próximo firmware dos AirPods Pro 2 e dos AirPods 4, o qual trará novos recursos junto aos futuros sistemas.

Cabe recordar que a empresa, já há alguns anos, disponibiliza o acesso às versões beta de desenvolvedores gratuitamente para todos, então não necessariamente usuários em geral precisam esperar as betas públicas para instalar os novos sistemas. Todavia, elas costumam ser um pouco menos “arriscadas” de serem instaladas.

Ainda assim, nunca é demais alertar que continuamos falando de versões de testes, então é sempre recomendado evitar a instalação delas em seus aparelhos principais. Sem mais delongas, veja a seguir o que fazer para instalar corretamente as versões de testes!

Como se preparar

Antes de tudo, é preciso verificar se o seu dispositivo é compatível com o iOS 26, o iPadOS 26, o macOS 26, o watchOS 26 e/ou o tvOS/Software do HomePod 26.

Em seguida, é preciso fazer parte do Apple Beta Software Program — programa totalmente gratuito que dá acesso às versões de testes do sistemas da Maçã.

Dica: você não necessariamente precisa usar a mesma Conta Apple para se cadastrar no Apple Developer Program ou no Apple Beta Software Program, caso prefira por algum motivo separar essas coisas.

Backup

Antes de partir para a instalação, recomendamos que você realize um backup do seu dispositivo. Isso se dá pois, caso algo aconteça de errado com a instalação (ou você simplesmente se arrependa), seus dados não serão perdidos.

Vale lembrar que tanto os backups feitos no Mac/PC quanto pelo iPhone/iPad podem ser criptografados e, portanto, incluir dados de saúde, atividade e até Senhas/Chaves do iCloud.

Já no caso do macOS, a forma mais prática e rápida de fazer um backup é pelo Time Machine, como explicamos nesse vídeo.

Como instalar as betas

Com o seu cadastro no Apple Beta Software Program feito, acesse essa página pelo iPhone, iPad ou Mac em que a versão beta será instalada e siga o passo a passo exibido.

No caso do Apple Watch, esse processo deve ser feito pelo iPhone com o qual o relógio está emparelhado — e atenção pois, ao contrário dos outros sistemas, não há como reverter o processo nele (ou seja, você terá que usar o watchOS 26 até a liberação pública da versão final).

No iOS/iPadOS

No iOS/iPadOS, vá em Ajustes » Geral » Atualização de Software. abaixo de “Atualizações Automáticas” aparecerá uma nova opção “Atualizações Beta”. Toque nela. Em seguida, selecione “iOS 26 Public Beta” e volte à página de Atualização de Software, a qual mostrará a atualização beta disponível automaticamente.

No macOS

No macOS, da mesma forma que no iPhone/iPad, basta ir em Ajustes do Sistema » Geral » Atualização de Software e, na opção “Atualizações Beta”, selecionar “Versão Beta Pública do macOS Tahoe 26”. Em seguida, clique em “Concluído” e instale a nova versão.

No watchOS

Para fazer isso no watchOS, é preciso ir (ainda no iPhone) em Ajustes » Geral » Atualização de Software e, da mesma forma, tocar na opção “Atualizações Beta”, selecionando a opção “watchOS 26 Public Beta” em seguida.

No tvOS

No tvOS, vá até Ajustes » Contas, selecione a opção “Contra Apple” e a conta vinculada (como iCloud, iTunes e App Store ou Game Center) com a mesma Conta Apple usada para se inscrever no programa. Em seguida, vá em Ajustes » Sistema » Atualização de Software e ative as atualizações beta.

No Software do HomePod

Se o seu iPhone/iPad já estiver executando o iOS 26, basta abrir o app Casa (Home), tocar no botão “…” no canto superior direito da tela e em “Ajustes”, depois escolha a opção “Atualização de Software” e ative a opção no menu “Atualizações Beta para o HomePod” selecionando os HomePods nos quais deseja instalar o software beta.

Aos que já instalaram os novos sistemas anteriormente, comentem abaixo o que têm achado das novidades e, principalmente, da performance/estabilidade dos sistemas.

Boa instalação e ótimos testes a todos! 👨🏻‍💻