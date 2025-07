Apple TV+ terá série sobre Claus Von Bülow, socialite acusado de tentar matar sua esposa

Informações do Deadline dão conta de que o Apple TV+ está desenvolvendo uma série sobre Claus von Bülow, socialite dinamarquês-britânico que foi acusado de tentar assassinar a sua esposa, Sunny von Bülow, em 1981.

Pouquíssimos detalhes foram divulgados sobre a produção, e a Maçã não quis comentar o assunto. Sabemos, no entanto, que ela será produzida pela Story Syndicate em um acordo com a Tomorrow Studios (parceira da ITV Studios), que também servirá de estúdio para a produção. A Pressman Film também está envolvida no projeto.

Caso você não conheça essa história, Claus foi acusado em 1981 de tentativa de homicídio por ter supostamente administrado uma overdose de insulina em sua esposa, que acabou sofrendo um choque diabético e entrando em coma.

O socialite, no entanto, acabou sendo inocentado pela justiça dos Estados Unidos, tendo vivido em liberdade até 2019, quando faleceu aos 92 anos de idade. Sunny, por outro lado, viveu em estado vegetativo por quase 30 anos, até morrer em 2008.

Esse história, vale notar, já foi contada no filme “Reversal of Fortune“, de 1990, o qual foi protagonizado por Glenn Close e Jeremy Irons — que, inclusive, faturou um Oscar por conta de sua atuação no longa.

“Reversal of Fortune“, por sua vez, foi baseado no livro “Reversal of Fortune: Inside the von Bülow Case”, de Alan Dershowitz — polêmico advogado que defendeu Claus durante o caso e alcançou o estrelato logo em seguida.

Ainda segundo o Deadline, Jack Thorne, de “Adolescência” (“Adolescence”), da Netflix, cuidará do roteiro da série.

