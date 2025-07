Como importar livros e PDFs para dentro do app Livros pelo Mac

Além de poder adquirir livros na Loja de Livros, os usuários do aplicativo Livros (Books) do macOS podem importar livros e PDFs que tenham sido obtidos fora do cercadinho da Maçã. Assim, você poderá lê-los também em iPhones, iPads e, é claro, Macs — desde que tenha ativado o iCloud para Livros nesses aparelhos.

Vale notar que, apesar de ser possível consumir tais arquivos em iPhones e iPads, não é possível importá-los para dentro do app Livros por esses dispositivos, apenas pelo Mac.

Confira como é supersimples fazer isso! 📚

Abra o app Livros no seu Mac. Na barra de menus, vá até Arquivo » Importar…. Depois de selecionar os livros e/ou arquivos PDFs que deseja importar, selecione “Importar”; se preferir, arraste e solte os livros/PDFs diretamente na biblioteca do Livros.

Fácil, não?! 🙂