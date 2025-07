Como salvar um PDF ou livro recebido pelo Mensagens no app Livros [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Livros (Books) da Apple possibilita, além de adquirir e ler títulos comprados na loja da Maçã, que você leia arquivos que tenham sido compartilhados com você de alguma forma — ou mesmo baixados pela web, como é o caso de PDFs.

Caso tenha recebido algum documento ou livro digital pelo aplicativo Mensagens (Messages), é possível adicioná-lo à sua biblioteca de livros. Confira como fazer isso no seu iPhone, iPad ou Mac! 💬

Como salvar um PDF ou livro recebido pelo Mensagens no iPhone/iPad

Com a conversa aberta, toque em cima do arquivo e escolha “Abrir com Livros”, na parte inferior da tela. Ou, se preferir, selecione o botão de compartilhamento e toque em “Livros”.

Como salvar um PDF ou livro recebido pelo Mensagens no Mac

Clique duas vezes em cima do arquivo (dentro da conversa no Mensagens). Com isso, uma prévia dele será aberta. Selecione o ícone de compartilhar, na parte superior, e vá até “Salvar no App Livros”.

Caso ele não apareça, certifique-se de ir até “Editar Extensões…” no mesmo menu e veja se o atalho do Livros está habilitado.

via AppleInsider