Confira detalhes e fotos oficiais da Apple Umeda, nova loja no Japão

A Apple divulgou hoje os primeiros detalhes e fotos oficiais da sua mais nova loja no Japão, a qual deverá ser inaugurada neste sábado (26/7). Trata-se da Apple Umeda, localizada no complexo de lojas Grand Front da cidade de Osaka, conhecido pelas suas lojas, restaurantes e outros estabelecimentos.

De acordo com a Maçã, a nova loja oferecerá não apenas os produtos mais recentes da empresa, como também contará com programas consolidados (como o Today at Apple e o Apple Trade In), bem como terá uma equipe de especialistas à disposição para ajudar os clientes a escolher e configurar seus produtos.

Também contando com o Genius Bar e o Apple Pickup, a Apple Umeda terá uma área dedicada ao Apple Vision Pro para oferecer uma experiência de compra mais personalizada aos clientes. Produtos como iPhones, Macs, iPads, AirPods, Apple TVs, HomePods e AirTags, obviamente, também estarão disponíveis.

A nova loja também servirá como um hub para empreendedores locais e proprietários de pequenas e médias empresas se conectarem com a equipe de negócios da Apple. Uma equipe dedicada oferecerá consultoria, suporte a dispositivos e ferramentas para impulsionar o crescimento dessas empresas.

Em termos de design, a nova loja foi “projetada com base nos princípios do design universal”, adotando um layout inclusivo com mesas e cadeiras de alturas variadas e corredores amplos. Há também sistemas de hearing loop portáteis espalhados pela loja e um sistema de hearing loop auxiliar na mesa do Today at Apple.

Operando com energia 100% renovável, a loja receberá clientes a partir das 10h da manhã (pelo horário local) de sábado, com a programação completa podendo ser conferida na sua página no site da Apple — onde a empresa também disponibilizou os wallpapers oficiais do novo estabelecimento.

