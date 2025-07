ICEBlock desafia políticas migratórias dos EUA e dispara na App Store

O ICEBlock, app exclusivo para iOS o qual permite que usuários denunciem anonimamente atividades do Serviço de Imigração e Alfândega (Immigration and Customs Enforcement, ou ICE) dos Estados Unidos, ganhou uma popularidade um tanto quanto inusitada nas últimas semanas e chegou a se tornar o aplicativo mais baixado da App Store.

Basicamente, o ICEBlock se baseia nos mesmos moldes de crowdsourcing do Waze, permitindo que usuários enviem alertas anônimos sobre a presença de agentes migratórios em regiões próximas de maneira simples, com apenas dois toques na tela dos seus iPhones.

As denúncias anônimas sobre a presença do ICE podem ser feitas em um raio de até 8km a cada cinco minutos, ficam visíveis para outros usuários e são automaticamente excluídas após quatro horas. Além disso, o app garante a privacidade do usuário, não armazenando dados pessoais e impossibilitando o rastreamento dos relatos.

Criado em abril a partir da grande repressão migratória do governo de Donald Trump, o app já contava com mais de 20.000 downloads no final do mês passado — especialmente de usuários de Los Angeles, região onde ocorreram esforços controversos de deportação em larga escala.

O seu crescimento em larga escala ocorreu após reações negativas de autoridades do governo a uma reportagem da CNN que entrevistou o criador do app, Joshua Aaron, e detalhou o seu funcionamento. A secretária do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, alegou que o ICEBlock estaria “encorajando ativamente as pessoas a evitarem as operações policiais”.

Aaron, por sua vez, garante que o app não se interessa pelo ID do dispositivo, pelo endereço IP ou pela localização de ninguém: “Não queremos que nada seja descoberto. Portanto, isso é 100% anônimo e gratuito para quem quiser usar”, explicou.

De acordo com o Daring Fireball, é daí que vem a sua exclusividade para dispositivos Apple. Pela necessidade de manter a privacidade e o anonimato dos usuários, o app não poderia ser replicado no Android ou na web, cujos sistemas armazenariam os IDs dos dispositivos para utilizar os serviços e enviar notificações push, podendo colocar os usuários em risco.

Para enviar notificações push no Android, é necessário usar um mecanismo que exija o armazenamento dos IDs dos dispositivos. Isso significa que precisaríamos manter um banco de dados privado para armazenar esses identificadores. Armazenar esses dados, mesmo que anonimizados, apresenta riscos significativos à privacidade. […] O ecossistema da Apple permite o envio de notificações push sem a necessidade de armazenarmos nenhuma informação que identifique o usuário. Isso garante que o ICEBlock permaneça completamente anônimo e seguro.

Fora do iOS, seria necessário criar um banco de dados do app com os IDs dos dispositivos cadastrados, bem como um sistema de contas para gerenciar esses IDs — dados que poderiam estar suscetíveis a intimidações policiais ou vazamentos por ataques de crackers.

Por isso, o sistema operacional da Maçã é o único que pode oferecer os serviços do ICEBlock mantendo total segurança, privacidade e anonimato dos usuários — prioridade maior do app e recurso fundamental para aumentar a sua base.