Jogo Dead Island 2 já está disponível para Macs com Apple Silicon

Lançado em abril de 2023 para PlayStation, Xbox e PC, o game Dead Island 2 acaba de ganhar sua versão oficial para Mac, como parte dos esforços da Apple de disponibilizar títulos populares no macOS.

Além da campanha base, o jogo contém todas as expansões de história lançadas até agora, bem como conteúdos adicionais exclusivos, que ampliam a caótica e sangrenta aventura ambientada num apocalipse zumbi em HELL-A, uma versão infernal de Los Angeles.

O jogo de ação e sobrevivência suporta upscaling MetalFX e aproveita a aceleração de hardware dos chips Apple Silicon para entregar gráficos em alta resolução e desempenho estável mesmo nos momentos mais caóticos do jogo, dispensando também a utilização de inicializadores ou serviços de streaming de terceiros.

No Mac, ele conta com suporte ao multiplayer cooperativo, no qual os jogadores trabalham em equipe para enfrentar hordas de zumbis, completar missões e concluir desafios — com pareamento entre usuários do ecossistema Apple. O suporte a cross-play com usuários de Windows ou console, no entanto, ainda não está disponível.

Dead Island 2 se junta a outros grandes nomes portados para o sistema do Mac, como Resident Evil Village, No Man’s Sky e Death Stranding — promovidos pela Maçã a fim de demonstrar o alto desempenho do Apple Silicon e consolidar o macOS como plataforma de jogos.

Com a chegada ao Mac, Dead Island 2 ganha novos ares, ainda mais intensos graças às respostas ágeis e capacidade gráfica aprimorada dos Macs mais recentes. O game está disponível na versão Ultimate Edition na Mac App Store por R$350 e exige macOS Ventura 13 ou posterior.

