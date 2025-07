Leilão da Receita em Curitiba tem lote com 500 AirPods de 3ª geração

A Receita Federal anunciou um novo leilão de produtos apreendidos, o qual acontecerá em Curitiba (PR) e reúne 28 lotes contendo produtos da Apple, como iPhones, Apple Watches e Macs, além de acessórios como AirTags e AirPods.

No entanto, é importante lembrar que esses produtos não possuem garantia e podem apresentar variações no estado de conservação — alguns podem estar usados, sem acessórios ou até mesmo sem funcionamento, detalhe que geralmente é especificado no edital.

Além dos dispositivos da Apple, alguns lotes incluem outros itens, então vale conferir a descrição completa antes de dar um lance. A Receita Federal não oferece serviço de entrega, portanto a retirada dos produtos deve ser feita presencialmente no local indicado.

Veja a seguir os lotes que contam com produtos da Maçã:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 10 11x iPhone 11

7x iPhone 12

1x iPhone 13

6x iPhone 14

1x iPhone 14 Pro

174x iPhone (modelo não especificado, sem caixa) R$1.400.000 11 1x iPhone 15 de 128GB

1x iPhone 15 Pro de 128GB

1x iPad de 9ª geração de 64GB

1x Apple Watch Series 7 de 45mm

1x MacBook Air de 13″ (M1) R$7.700 12 2x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x iPad de 9ª geração de 64GB

1x Apple Watch Series 8 de 41mm

1x MacBook Air de 13″ (M1) R$9.300 13 2x iPad de 9ª geração de 64GB

2x iPhone 15 de 128GB

1x MacBook Air de 13″ (M1) R$7.900 14 2x iPad de 9ª geração de 64GB

2x iPhone 15 de 128GB

1x MacBook Air de 13″ (M2) R$8.300 15 2x iPad de 9ª geração de 64GB

1x iPhone 15 de 256GB

1x iPhone 15 Pro de 128GB

1x MacBook Air de 13″ (M2) R$9.200 16 2x iPhone 15 Pro de 128GB

2x iPad de 10º geração de 64GB

1x MacBook Air de 13″ (M2) R$8.900 17 1x iPhone 15 Pro de 128GB

1x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x iPad de 9ª geração de 64GB

1x iPad Air de 5ª geração de 256GB

1x Apple Pencil (modelo não especificado)

1x Smart Keyboard Folio

1x MacBook Air de 13″ (M2) R$11.000 33 1x AirTag

1x AirTag (pacote com 4)

1x Apple Pencil de 1ª geração R$41.500 35 1x Apple Watch Series 7 de 45mm

1x Apple Watch Series 8 de 45mm

1x Apple Watch Series 9 (tamanho não especificado)

1x Apple Watch Series 9 de 45mm

14x Apple Watch Series 10 de 46mm

14x Apple Watch SE de 40mm (geração não especificada)

11x Apple Watch SE de 44mm (geração não especificada)

14x MacBook Air de 13″ (M1)

6x MacBook Air de 13″ (M2) R$52.000 38 1x iPhone 12 Pro Max (sem caixa, vidro traseiro quebrado)

4x iPhone 13 de 128GB

2x iPhone 16 Pro de 128GB

1x iPhone 16 Pro de 256GB

14x iPhone 16 Pro Max de 256GB

3x iPhone 15 de 128GB R$284.000 39 2x iPhone 13 de 128GB

2x iPhone 14 de 128GB

2x iPhone 15 de 128GB

2x iPhone 16 de 128GB R$416.000 43 1x iPad de 256GB (A16)

59x iPad de 10ª geração de 64GB

25x iPad de 9ª geração de 64GB

4x iPad mini de 128GB (geração não especificada)

2x iPad mini de 128GB (A17 Pro)

2x AirPods Pro (2ª geração)

11x AirPods 4

1x AirPods (modelo não especificado)

1x Apple Pencil de 1ª geração

1x Apple Pencil de 2ª geração

2x Apple Pencil Pro

2x iPad Air de 11″ (M2) R$48.500 44 1x iPad de 10ª geração de 256GB

1x iPad de 10ª geração de 64GB

1x iPad de 9ª geração de 256GB

1x iPad de 128GB (A16)

1x Apple Watch Series 9 de 41mm

16x MacBook Air de 13″ (M3)

2x MacBook Air de 13″ (M2)

2x MacBook Pro de 16″ (M4 Pro) R$96.000 45 101x iPhone 15 de 128GB

1x iPhone 15 de 256GB

55x iPhone 15 Pro de 128GB

19x iPhone 15 Pro de 256GB

30x iPhone 15 Pro Max de 256GB

178x iPhone 13 de 128GB

1x iPhone 13 Pro de 128GB

2x iPhone 13 Pro Max de 128GB

1x iPhone 13 Pro Max de 256GB

11x iPhone 11 de 64GB

45x iPhone 11 de 128GB

5x iPhone 12 de 64GB

3x iPhone 12 de 128GB

22x iPhone 14 de 128GB

1x iPhone 14 Pro de 128GB

6x iPhone 14 Pro Max de 128GB

10x iPhone 16 de 128GB

1x iPhone 16 Pro de 128GB

4x iPhone 16 Pro Max de 256GB R$750.000 48 1x iPhone 13 de 128GB

2x iPhone 14 de 128GB

5x iPhone 15 de 128GB

1x iPhone 15 Pro Max de 256GB R$575.000 50 1x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x iPhone 15 de 128GB R$525.000 54 480x adaptador de energia da Apple

4x adaptador de energia USB-C da Apple

19x cabo USB da Apple

2x cabo magnético para recarga rápida com conector USB-C para Apple Watch

21x Carregador MagSafe R$25.000 56 1x Apple Watch Ultra 2

1x Magic Mouse

2x Apple Watch Series 10 de 46mm R$60.000 71 12x iPhone XR de 128GB

4x iPhone XR de 256GB

15x iPhone 11 de 64GB

45x iPhone 11 de 128GB

17x iPhone 11 de 256GB

8x iPhone 12 de 64GB (sem acessórios)

19x iPhone 12 Pro de 128GB (sem acessórios)

5x iPhone 13 Pro de 128GB

5x iPhone 11 Pro de 64GB

1x iPhone 14 Pro de 512GB

2x iPhone 11 Pro Max de 64GB

2x iPhone 11 Pro Max de 256GB

2x iPhone 12 Pro Max de 128GB (sem acessórios)

1x iPhone 13 Pro Max de 128GB (sem acessórios)

3x iPhone 14 Pro Max de 128GB

2x iPhone 14 Pro Max de 256GB R$248.000 72 2x iPhone 14 Pro Max de 128GB

7x iPhone 12 de 64GB

4x iPhone 11 de 128GB

6x iPhone 11 de 64GB

56x iPhone (modelo não especificado)

1x iPhone 16 Pro de 128GB

1x iPhone 15 de 128GB R$244.000 73 21x iPhone 15 Pro de 128GB

43x iPhone 13 de 128GB

5x iPhone 13 de 256GB

44x iPhone 13 de 128GB

5x iPhone 13 de 256GB

2x iPhone 15 de 128GB

21x iPhone 15 Pro de 128GB

26x iPhone 12 Pro de 256GB

4x iPhone 12 Pro de 128GB

5x iPhone 12 de 256GB

4x iPhone 12 de 128GB

20x iPhone 11 de 64GB

30x iPhone 11 de 128GB

4x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x iPhone 16 Pro Max de 256GB R$248.000 74 93x Apple Watch SE de 40mm (2ª geração)

12x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração)

29x Apple Watch Series 10 de 46mm R$80.000 76 1x AirPods Max

1x AirPods Pro (geração não especificada)

1x Apple Watch Series 9 de 41mm R$41.000 79 4x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração) R$101.000 80 500x AirPods (3ª geração) R$157.000 81 16x iPad de 10ª geração de 64GB

3x iPad Air de 5ª geração de 64GB (recondicionado) R$89.000 164 10x iPhone 6 Plus

11x iPhone 6 de 64GB

8x iPhone 6s

10x iPhone 6s Plus

12x iPhone 7 Plus

135x iPhone 11 de 64GB

9x iPhone 11 de 128GB

1x iPhone 11 de 256GB

1x iPhone 11 Pro de 256GB

6x iPhone 12 de 128GB

1x iPhone 12 Pro Max de 128GB (sem caixa)

1x iPhone 12 Pro Max de 512GB

29x iPhone 13 de 128GB

2x iPhone 13 Pro Max de 256GB (sem caixa)

1x iPhone 14 Pro Max de 128GB R$75.000

Como participar

A participação no leilão ocorre de forma totalmente online. Para concorrer, é necessário possuir um CPF ativo e um certificado digital válido, que pode ser obtido por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Esse certificado é indispensável para acessar a plataforma e efetuar lances.

Os interessados poderão enviar suas propostas a partir das 8h do dia 13 de agosto, com prazo final às 21h do dia 25/8. As propostas selecionadas garantirão aos participantes o direito de disputar os itens no pregão online, agendado para o dia 26/8, às 10h.

Vale notar que há lotes disponíveis tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Para mais detalhes, acesse a página oficial do leilão.