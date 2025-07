Nova versão do padrão Qi2 é lançada com potência de até 25W

O Wireless Power Consortium (WPC) anunciou hoje oficialmente a versão 2.2.1 do padrão Qi, denominada Qi2 25W. Com ela, a potência de carregamento sem fio de aparelhos salta de 15W para 25W, um avanço relevante para a tecnologia.

De acordo com o WPC, o Qi2 25W é o primeiro padrão que permite um carregamento sem fio certificado Qi “verdadeiramente rápido” — algo que estará disponível tanto para iPhones quanto para os “principais smartphones com Android”.

No caso da Apple, como noticiamos recentemente, a empresa homologou carregadores MagSafe com suporte à nova versão do padrão em Taiwan, já indicando antecipadamente uma adoção futura nos seus dispositivos.

Obviamente, como o suporte à tecnologia depende de hardware atualizado, espera-se que essa adoção chegue em futuras versões do aparelho — como na linha “iPhone 17”, prevista para ser apresentada pela Apple em setembro.

Outras fabricantes de acessórios para smartphones também já começaram a implementar o suporte ao padrão em seus produtos, como é o caso da UGREEN, bem como da Anker, da Aukey, da Baseus, da Belkin e da Scosche.

Além da potência incrementada, o padrão Qi2 25W também possui alinhamento magnético melhorado nativamente, sendo mais eficaz no carregamento sem fio.

via The Verge