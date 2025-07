T-Mobile oficializa mensagens via satélite compatíveis com o iPhone nos EUA

A gigante alemã de telecomunicações T-Mobile finalmente oficializou o T-Satellite, seu serviço de comunicação via satélite. Com ele, usuários da operadora nos Estados Unidos agora podem aproveitar a cobertura da Starlink para se comunicar onde não há sinal de rede móvel tradicional disponível.

Disponível tanto para iOS quanto para Android (de acordo com a T-Mobile, para mais de 60 smartphones), o recurso requer pelo menos um iPhone 13 e o iOS 18.3 para funcionar, suportando tanto o envio de mensagens de texto quanto de localização por meio do aplicativo Mensagens (Messages) via SMS ou iMessage.

Segundo a empresa, o suporte ao envio de imagens e mensagens de voz também está sendo liberado para dispositivos selecionados (os demais receberão a novidade nos próximos meses), bem como também há planos para oferecer suporte a outros aplicativos e a mais recursos.

Diferentemente de outros serviços do gênero, não é necessário nenhuma configuração adicional ou apontar o smartphone para o céu para receber o sinal. Ele será conectado automaticamente sempre que necessário, exibindo um indicativo “SAT” no aparelho durante o uso.

A novidade coloca a T-Mobile à frente das suas principais concorrentes no mercado de telefonia móvel nos EUA. Enquanto a Verizon só oferece comunicação via satélite para alguns poucos smartphones com Android, a AT&T ainda nem mesmo deu uma previsão para o lançamento do recurso.

Embora os iPhones mais recentes já contem com comunicação via satélite fornecida pela Globalstar (bem mais robusta e, até agora, gratuita), ter mais uma opção pode ser um diferencial para usuários do aparelho nos EUA — principalmente para quem tem um modelo mais antigo.

O T-Satellite está disponível sem custo adicional para usuários dos planos Beyond 5G e Go5G, mas usuários de outros planos podem adicionar o recurso como uma extensão por US$10 (por tempo limitado). Clientes da Verizon e da AT&T também podem contratar o serviço pelo mesmo valor.

via The Verge