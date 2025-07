Adobe Creative Cloud é reformulada e ficará mais cara no Brasil

A reformulação da Adobe Creative Cloud (que passa a contar com recursos de IA) aterrissará em breve no Brasil — e, para a infelicidade de muitos, o plano ficará mais caro por aqui.

Conforme detalhado em uma página de suporte da empresa, as opções de assinatura serão divididas em: Creative Cloud Standard (novo plano) e Creative Cloud Pro (antigo plano Creative Cloud Todos os Apps).

O plano Standard, embora novo, continuará incluindo mais de 20 aplicativos de desktop e serviços, mas com acesso limitado a recursos de IA generativa. Já o Pro trata-se do pacote mais completo, que oferecerá todos os recursos do Standard e acesso total/ilimitado a recursos de IA.

Plano Creative Cloud Standard Creative Cloud Pro Anual (cobrado mensalmente) R$250 R$320 Mensal R$380 R$480 Anual (pré-pago) R$2.282 R$3.720

Para efeito de comparação, eis os preços do antigo plano Creative Cloud Todos os Apps:

Plano Creative Cloud Todos os Apps Anual (cobrado mensalmente) R$275 Mensal R$410 Anual (pré-pago) R$3.108

O plano Creative Cloud Pro para estudantes e professores continuará oferecendo um desconto para clientes qualificados (incluindo os mesmos novos benefícios). Já o plano Creative Cloud Standard não estará disponível com o plano de desconto para acadêmicos.

Os novos valores passarão a valer na próxima data de renovação mensal ou anual, a partir do dia 1º de agosto de 2025. Caso algum assinante do Creative Cloud Todos os Apps queira migrar para o Creative Cloud Standard, basta acessar sua conta da Adobe ou entrar em contato com o atendimento ao cliente da empresa.

