Apple é acusada de enganar investidores por atrasos da Siri em IA

A Apple está enfrentando uma ação coletiva (class action, em inglês) nos Estados Unidos movida por um grupo de investidores que se sentiram enganados devido às promessas não cumpridas sobre uso de inteligência artificial na Siri.

O processo foi aberto no estado da Califórnia por um investidor chamado Eric Tucker, com apoio do escritório de advocacia Bleichmar Fonti & Auld LLP, especializado em defender acionistas contra grandes empresas.

A acusação argumenta que a Maçã divulgou informações consideradas falsas ou enganosas para o mercado, fazendo parecer que seus aparelhos viriam com grandes avanços em IA — algo que, segundo o processo, a empresa ainda nem mesmo havia testado direito na prática.

No caso, quem comprou ações da Apple entre 10 de junho de 2024 e 9 de junho de 2025 e teve prejuízo com a queda do valor dos papéis pode fazer parte do grupo que está cobrando indenização na Justiça.

O que diz a acusação

A equipe do escritório afirmou nos autos do processo que tudo começou a desmoronar em março deste ano, quando a Apple adiou os recursos de IA prometidos para a Siri para 2026. Segundo eles, as ações da empresa caíram quase 5% logo após o anúncio.

Em abril — isto é, um mês depois — uma reportagem do Wall Street Journal revelou que esses recursos ainda estavam longe de serem concluídos. O resultado disso foi uma nova queda de quase 7% nas ações.

Durante a WWDC25, o escritório alega que a Apple não apresentou nenhuma novidade, o que provocou mais uma queda de cerca de 1%. No total, o valor das ações caiu em torno de 15% nesse período, causando prejuízos bilionários para acionistas globais.

Além da própria empresa, seus executivos também são citados no processo. Os investidores acusam os líderes de ajudarem a divulgar informações enganosas, fazendo o mercado acreditar que a companhia estava muito mais avançada no uso de IA do que realmente está.

Quem comprou ações da Apple no intervalo e perdeu dinheiro poderá participar do processo. O prazo para entrar com o pedido é até o dia 19/8. Não é preciso pagar nada no início, pois os advogados só recebem se ganharem o caso ou conseguirem um acordo financeiro.

Até agora, a Apple não comentou publicamente sobre o processo.

via AInvest