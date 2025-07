Apple poderá retomar parceria com a Intel para produzir chips de Macs e iPads

Na metade da década de 2000, a Apple e a Intel firmaram uma famosa parceria de fornecimento de processadores para os Macs, que a princípio seria descontinuada após o sucesso do Apple Silicon e o anúncio na WWDC25 de que os computadores da empresa empurrados por chips da sua antiga parceira pararão de receber atualizações a partir do macOS 27.

No entanto, o analista Jeff Pu, da GFKH, revelou recentemente que a Apple estaria interessada no processo de fabricação 14A da Intel, que promete de 15% a 20% mais desempenho por watt do que o atual 18A, com maiores frequências e menor consumo energético — e pode estar estudando a sua utilização para fabricar chips da série M em 2028.

Esses processados são fabricados atualmente de forma exclusiva pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), em uma parceria firmada até 2028. Ela utiliza o processo de 3 nanômetros de segunda geração chips para dispositivos como os iPhones 16 e os Macs M4, e futuramente aplicará processos mais avançados, como os de 2nm e 1,4nm.

Mesmo assim, é possível que a gigante de Cupertino reate a sua parceria de longa data com a Intel para dividir a fabricação de alguns de seus chips com a TSMC. Pu afirma que o processo Intel 14A representará uma evolução tecnológica benéfica para a Apple, que deve se interessar em produzir chips de teste com o novo modelo.

O próximo foco do processo Intel 14A incorporará o RibbonFET de segunda geração e o PowerDirect, marcando uma evolução tecnológica construída sobre a base do PowerVia introduzido no Intel 18A. Visando aplicações de IA e edge, a Intel já forneceu versões iniciais do PDK 14A para clientes importantes, com vários deles demonstrando interesse em produzir chips de teste. Prevemos que a GPU para jogos da NVIDIA (versão de baixo custo) e a série M da Apple surgirão como adotantes do Intel 14A.

A possível fabricação dividida entre a Intel e a TSMC dos futuros chips série M da Maçã, além de baratear a produção, também poderia começar uma disputa de quem desenvolve as mais novas tecnologias, o que melhoraria os processadores e beneficiaria o usuário.

Para a Intel, o interesse da Apple no processo 14A representa grandes oportunidades, com possíveis contratos bilionários de produção, os quais podem tirar a companhia da sua atual crise financeira — lembrando que, além dos Macs, os chips da série M também podem ser encontrados nos iPads Air e Pro, bem como no Apple Vision Pro.

