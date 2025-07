Blender está trabalhando em app para iPad com suporte ao Apple Pencil

A equipe por trás do Blender, popular software de modelagem 3D, anunciou ontem que começou a trabalhar em uma versão do aplicativo para iPad, a qual deverá trazer todas as ferramentas presentes na versão desktop.

Um pedido antigo, essa nova versão do software terá como foco a atual base de usuários do Blender, o que significa que ela não fará concessões para ser mais “simples” para novos usuários.

O público-alvo são os “usuários do Blender”. Não há distinção entre usuários de desktop ou tablet, assim como usuários de mouse/teclado e mesa digitalizadora são tratados igualmente. Portanto, não há intenção específica de simplificar ou adaptar o Blender para atrair um público que talvez não esteja familiarizado com o Blender ou com 3D.

Ainda segundo os seus desenvolvedores, esculpir objetos no iPad será um dos grandes destaques dessa nova versão, que também trará recursos básicos de manipulação de objetivo — com suporte a gestos multitoque.

Para ilustrar melhor a sua visão para o software, eles também divulgaram mockups que dão uma ideia de como o Blender deverá se parecer na tela do iPad. Como é possível notar, essa versão priorizará o espaço e o acesso rápido às ferramentas.

Os menus, por exemplo, ficam encolhidos por padrão, e o cabeçalho de ferramentas foi substituído por painéis flutuantes adaptados para o uso com uma stylus (como o Apple Pencil).

Também serão introduzidas algumas melhorias de usabilidade, o que incluirá um editor “Quick Favorites” (algo como “Favoritos Rápidos”), sobreposições de atalhos interativos e abas laterais com suporte a ícones. Todas essas novidades também serão levadas para a versão desktop do Blender.

A equipe de desenvolvimento não deu uma previsão de quando o Blender para iPad deverá ser lançado, mas disse que exibirá uma tech demo ao vivo do software na SIGGRAPH 2025, em Vancouver (Canadá). Ela também disse que fará também uma versão do software para dispositivos como o Microsoft Surface, o HUAWEI MatePad, o Wacom MovinkPad e outros tablets.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider