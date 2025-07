Como adicionar uma imagem do Freeform no Image Playground [iPhone, iPad e Mac]

Além de usar o Image Playground pelo aplicativo próprio, a Apple possibilita que você utilize essa ferramenta em vários outros aplicativos — sendo que um deles é o Freeform.

Se você utiliza esse app com frequência, saiba que é possível usar uma imagem que tenha sido anexada em um quadro dele a fim de gerar novas artes com a Apple Intelligence.

Veja, a seguir, como é supersimples fazer isso! 😉

Com o quadro aberto no Freeform, toque em cima da imagem e vá até os três pontinhos, no canto inferior, no caso do iPhone ou iPad; no Mac, clique com o botão direito do mouse em cima dela.

Em seguida, escolha “Adicionar a Playground”. Com isso, o Image Playground integrado será aberto para que você adicione mais descrições e possa criar a imagem desejada.

Quando estiver satisfeito, vá até “OK” para colocá-la no quadro.