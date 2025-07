Como comunicar problemas com imagens no Image Playground [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Image Playground, presente em iPhones, iPads e Macs, permite que você crie imagens com uma combinação de conceitos, descrições em texto e pessoas que estejam na sua galeria de fotos em um de três estilos diferentes: animação, ilustração ou desenho.

Publicidade

Caso curta usá-lo, a Apple permite que você comunique um problema com as imagens geradas, para ajudar a melhorar e treinar os modelos da Apple Intelligence. Veja como fazer isso! 🙂

Comunicando um problema no Image Playground pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque em uma imagem criada recentemente e vá até o botão com três pontinhos (no canto superior direito).

Selecione “Comunicar Problema”, escolha uma opção que mais se encaixa e forneça mais detalhes no campo de inserção de texto. Quando estiver pronto, toque em “Enviar Relatório”.

Comunicando um problema no Image Playground pelo Mac

Clique duas vezes em cima da imagem e siga um desses procedimentos:

Na barra de menus, vá até Imagem » Comunicar Problema…;

Clique nos três pontinhos (no canto superior direito) e vá até “Comunicar Problema”.

Por fim, siga as instruções para terminar de enviar o seu relatório à Apple.