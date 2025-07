iPhone 16 Plus se sai melhor em teste de bateria contra o Nothing Phone (3)

Depois de colocar o iPhone 16 Plus frente a frente com o Nothing Phone (3) num teste de velocidade, o canal PhoneBuff lançou um novo comparativo entre os dois aparelhos — desta vez, analisando como eles se saem quando o assunto é bateria.

O teste considerou a versão global do smartphone da Nothing, cuja bateria conta com 5.150mAh de capacidade (contra 4.674mAh da do iPhone) e vem com uma tela LTPS — a qual possui taxa de atualização que pode cair para 60Hz (a taxa fixa do aparelho da Maçã).

O início do teste, no app Telefone, mostrou o iPhone se saindo melhor e demorando mais para perder carga. Após uma hora de ligações, por exemplo, o aparelho da Apple ainda estava em 100%, enquanto o da Nothing já tinha caído para 97%.

Os dois aparelhos registraram resultados parecidos na troca de emails e no Instagram, embora o Phone (3) tenha se dado melhor quando em espera (standby) — o que provavelmente é resultado da sua capacidade de bateria superior à do aparelho da Maçã.

O Phone (3) também foi muito bem em jogos, diminuindo a diferença para a Apple — que acabou perdendo a liderança com a reprodução de músicas no Spotify, teste em que o aparelho da Nothing se saiu melhor em três pontos percentuais.

Ao abrir e fechar aplicativos em loop contínuo, no entanto, o iPhone 16 Plus recuperou a liderança, com o Nothing Phone (3) morrendo após 27 horas e 24 minutos de teste — das quais 11 horas e 24 minutos foram em atividade.

O iPhone 16 Plus, por sua vez, demorou 48 minutos a mais para esgotar completamente a sua bateria, mostrando uma boa vantagem nos minutos finais. A “morte” aconteceu após 28 horas e 12 minutos (12 horas e 12 minutos em atividade).

O PhoneBuff comparou também a velocidade de carregamento dos dois aparelhos, teste em que o Phone (3) se saiu melhor. Após 30 minutos de carga, o aparelho estava com 15 pontos percentuais a mais que o iPhone — uma vantagem relevante.

