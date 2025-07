Netflix processa Procon-SP para tentar anular multa de R$12,5 milhões por acabar com o compartilhamento de senhas

A Netflix resolveu reagir na Justiça e, pela primeira vez no Brasil, a plataforma processou o Procon de São Paulo para tentar se livrar de uma multa de R$12,5 milhões, aplicada no ano passado.

De acordo com a Folha de S.Paulo, a razão da punição foi o fim do compartilhamento de senhas entre usuários e a criação da modalidade “assinantes extras” — que, segundo o Procon-SP, forçou os consumidores a gastarem mais sem aviso prévio.

Na ação, a Netflix acusa o órgão de ter cometido irregularidades, como restringir o seu direito de defesa e interpretar de forma equivocada os próprios termos de uso da plataforma. A empresa disse ainda que a multa é desproporcional e que, se for mantida, poderá trazer insegurança jurídica para a sua operação no Brasil.

Diante desse contexto, a Netflix vê-se forçada a ajuizar a presente demanda a fim de que seja declarada a nulidade do auto de infração, com suspensão liminar da exigibilidade da multa imposta.

Ainda no processo, a empresa sustenta que comunicou aos usuários sobre as mudanças e que eles continuam podendo assistir ao conteúdo mesmo fora de casa — um dos principais pontos de reclamação do público.

O Procon-SP, por outro lado, afirma que a cobrança por perfis extras violou sete cláusulas dos próprios termos da Netflix e desrespeitou o Código de Defesa do Consumidor. Segundo o órgão, a empresa teve todas as chances de se defender administrativamente e, como a sanção foi mantida, deveria ter feito o pagamento.

Procurado, o Procon-SP lamentou a decisão do serviço americano de levar o caso à Justiça. Eis o posicionamento completo:

O Procon-SP lavrou multa em face da Netflix no ano de 2023, entre outros assuntos, por identificar várias cláusulas abusivas existentes nos seus respectivos termos de uso, as quais descumpriam o Código de Defesa do Consumidor. A empresa teve oportunidade de apresentar defesa e de recorrer da decisão; porém, como a sanção foi mantida, deveria realizar o pagamento. Mas a Netflix ingressou com ação judicial para anular a multa aplicada pelo Procon-SP e, agora, o seguimento deste processo será determinado pela Justiça.

Briga também em outros estados do Brasil

Em Minas Gerais, a plataforma também foi multada em R$11 milhões por cláusulas consideradas abusivas nos contratos e políticas de privacidade. O Procon-MG acusou a empresa de publicidade enganosa e de permitir a coleta e divulgação excessiva de dados dos usuários, sem consentimento claro.

No Paraná, o Procon local entrou na Justiça pedindo a proibição da cobrança por compartilhamento de senhas em todo o Brasil; a ação veio na esteira da punição mineira. Por ora, a Netflix não comentou os desdobramentos nos três estados.