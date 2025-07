Promoções na App Store: ComicBook!, One Hit., Lunchbox Recipes e mais!

Fechando a semana com a nossa seleção de promoções na App Store!

Com o ComicBook!, criado pelo pessoal da 3DTOPO Inc, você pode criar imagens em formato de gibi, com balõezinhos e adesivos, para compartilhá-las com seus amigos e familiares.

São mais de 100 layouts, dezenas de filtros e centenas de adesivos. O app conta ainda com recurso de edição e ferramentas de redimensionamento de imagens.

Uma vez concluídas, salve as suas criações em PDF ou JPEG e compartilhe-as via redes sociais ou email. Aproveite a oferta! 😎

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$60 em descontos:

Jogos

Pontaria que não acaba.

Jogo de corrida.

Jogo de xadrez.

Aplicativos

Utilitário de receitas.

Utilitário para ensino de inglês.

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️