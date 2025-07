Proteção de Dispositivo Roubado está ativada em 60% dos iPhones no Brasil

Lançada oficialmente pela Apple no início do ano passado com o iOS 17.3, a Proteção de Dispositivo Roubado é um recurso que pode ser considerado uma verdadeira “mão na roda” para proteger usuários em países com altos índices de violência — como é o caso do Brasil.

Com o recurso ativado, o iPhone “adia” por uma hora a mudança de detalhes críticos no sistema (como a troca da senha da Conta Apple ou a desativação da opção “Buscar iPhone”) — dando ao usuário tempo para agir em casos de roubo ou furto do aparelho.

E parece que os brasileiros estão bem por dentro da funcionalidade. De acordo com o Tecnoblog, a Apple afirmou que o recurso está ativado em 60% dos iPhones em atividade no país — um número superior à média de ativação da funcionalidade em todo o mundo, que é de 50%.

Esse é um dado bem impressionante, uma vez que o recurso não vem ativado por padrão e requer que os usuários entrem na seção “Segurança e Privacidade” do aplicativo Ajustes para habilitá-lo — e provavelmente boa parte deles não descobriria sua existência sozinhos.

É provável que muitos usuários tenham tomado conhecimento sobre a novidade por meio das redes sociais, uma vez que vídeos com dicas de segurança envolvendo o iPhone e outros smartphones são bastante comuns em plataformas como o TikTok e os Reels do Instagram.

Caso você deseje manter o seu iPhone protegido com a funcionalidade e não sabe como fazer, temos um artigo com o passo a passo, bem como um vídeo mostrando o recurso em ação. Obviamente, você também pode conferir o tutorial da própria Apple.