“Ted Lasso” poderá ter mais três novas temporadas

A quarta temporada de “Ted Lasso” teve suas gravações iniciadas há pouco tempo, mas mesmo que não tenhamos informações sobre a sua data de estreia no Apple TV+, já há especulações de que a produção já tem futuras temporadas engatilhadas.

As informações são do Deadline, e estão relacionadas com os contratos assinados pelos atores principais do elenco da produção — Jason Sudeikis, Juno Temple, Brendan Hunt, Hannah Waddingham, Brett Goldstein e Jeremy Swift.

Segundo o site, acredita-se que eles assinaram acordos de três anos com o serviço de streaming — o que pode indicar que Sudeikis (que também é o produtor executivo da série) tenha um novo arco de três temporadas em mente para a história.

O site também destacou novidades no elenco, como o ator Grant Feely (“Obi-Wan Kenobi”). Ele foi escalado para assumir o papel do filho de Ted Lasso, Henry — um papel recorrente, mas forte candidato a fazer parte do elenco fixo em futuras temporadas.

Feely foi escalado após grande procura por alguém com familiaridade com a bola, uma vez que Henry terá se transformado em um jogador de futebol habilidoso. Acredita-se que isso tenha influenciado na saída do antigo detentor do papel, Gus Turner.

Outras adições ao elenco da série incluem Tanya Reynolds (“Sex Education”), Jude Mack (“De Volta à Ação”), Faye Marsay (“Adolescência”), Rex Hayes, Aisling Sharkey (“Jurassic World: Domínio”) e Abbie Hern (“Minha Lady Jane”).

De acordo com a publicação, algumas novas atrizes foram escaladas para fazer parte do time de futebol feminino do AFC Richmond o qual deverá ser treinado por Lasso e despontará como o tema central da nova temporada da série.

Nos bastidores, a novidade é a chegada de Jack Burditt como produtor executivo, ao lado de Sudeikis, Goldstein, Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee, Bill Wrubel e Leanne Bowen. Sarah Walker e Phoebe Walsh serão coprodutoras executivas.

via 9to5Mac