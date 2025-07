Como criar uma imagem de perfil com IA no WhatsApp [iPhone, iPad e Mac]

Há alguns meses, mostramos por aqui que a Meta estava realizando alguns testes para permitir que os donos do WhatsApp pudessem criar uma imagem com inteligência artificial e utilizá-la como foto de perfil no mensageiro.

Pois agora, parece que essa opção começou a ser liberada para o público em geral. Usando um prompt de texto, usuários podem gerar uma imagem para ser usada como a sua foto de perfil.

Confira como fazer! 💬

Como criar uma imagem de perfil com IA no WhatsApp pelo iPhone/iPad

Abra o aplicativo e toque na aba “Configurações”. Vá até a sua foto (na parte superior), toque em “Editar” e depois em “Criar imagem com IA”.

Com isso, a Meta AI será aberta dentro do app para que você possa descrever o que deseja e usar a imagem.

Como criar uma imagem de perfil com IA no WhatsApp pelo Mac

Acesse o app do WhatsApp no seu computador. Clique na engrenagem (na parte inferior esquerda), e vá até Visualizar » Perfil, na barra de menus — ou use o atalho ⌃ control P .

Vá até “Editar” (abaixo da sua foto) e no ícone de um lápis para selecionar “Criar imagem com IA”.