Como solicitar e exportar um relatório com dados da sua conta do WhatsApp

O WhatsApp é o mensageiro mais popular do Brasil. Dentre as várias funções disponíveis no aplicativo da Meta, há uma que pode ser útil para certas pessoas. Trata-se da possibilidade de exportar um relatório com as configurações e os dados contidos na sua conta.

Publicidade

Além de fazer isso manualmente, você pode optar por gerar relatórios mensais de uma forma automática. Confira, a seguir, como fazer isso! 💬

Como solicitar e exportar um relatório do WhatsApp pelo iPhone

Com o WhatsApp aberto, toque na aba “Configurações” e vá em “Conta”. Acesse “Pedir dados da conta” e, depois, “Pedir relatório da conta”.

Para fazer isso automaticamente (todos os meses), marque a opção “Criar relatórios automaticamente”.

Como solicitar e exportar um relatório do WhatsApp pela web

Com o site do WhatsApp aberto no navegador, clique na engrenagem (na barra lateral esquerda) e vá até “Conta”.

Acesse “Pedir dados da conta” e siga os passos.