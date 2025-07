Como enviar uma Live Photo em formato GIF pelo WhatsApp [iPhone e iPad]

O WhatsApp permite que você envie e receba mensagens de texto, áudios, vídeos e fotos. No caso de imagens, é possível enviar uma Live Photo — padrão de foto da Apple que captura o que aconteceu imediatamente antes e depois, incluindo o seu áudio.

No mensageiro da Meta, você pode enviar uma Live Photo no formato GIF para um contato com quem esteja conversando. Veja, a seguir, como é simples fazer isso! 💬

Com o WhatsApp aberto no seu iPhone ou iPad, toque em cima da conversa, no “+”. Toque em “Fotos”. Após visualizar a Live Photo na fototeca ou no álbum dedicado, mantenha o dedo pressionado em cima dela por alguns instantes. Escolha “Selecionar como GIF”.