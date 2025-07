Como escolher quem pode ver o link do Instagram no seu WhatsApp [iPhone e iPad]

Recentemente, o WhatsApp passou a permitir que usuários adicionem um link para o seu Instagram no perfil do mensageiro — ideal para quem quer manter o contato com os seus amigos e/ou familiares em outro aplicativo pertencente à Meta.

Publicidade

Caso queira, você ainda pode escolher quem poderá ver esse link. Algo parecido pode ser realizado com a sua foto de perfil, o aviso de visto por último e o status, por exemplo.

Veja como limitar essa informação! 😊