Como mudar a qualidade do download automático de mídias no WhatsApp

Caso queira, o WhatsApp permite que as mídias recebidas em suas conversas sejam automaticamente salvas na galeria do seu smartphone ou tablet. Ainda que não seja tão útil para todo mundo, isso pode facilitar a vida de quem quer manter as fotos e os vídeos sempre salvos localmente.

Recentemente, o WhatsApp disponibilizou um novo recurso dentro dessa opção, para que você escolha a qualidade do download automático — que pode ser definida como padrão ou em alta definição, caso prefira.

Veja como escolher isso! 💬

Abra o WhatsApp no seu iPhone, iPad ou Mac e acesse a tela de configurações. Clique/toque em “Armazenamento e dados”. Vá até a opção “Qualidade do download automático”.