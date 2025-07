Alerta: AppleCare One tem restrição que dificulta contratação por brasileiros

Como publicamos na semana passada, foi lançado nos Estados Unidos o AppleCare One, um novo plano do serviço de garantia estendida da Maçã o qual oferece cobertura para até três dispositivos por apenas US$20/mês (ou mais devices por US$6/mês adicionais cada).

Embora essa novidade seja uma mão na roda para quem tem mais de um dispositivo da Apple e já assina o AppleCare+ individualmente, há uma limitação que deixará bastante restrita a contratação do novo plano por quem mora fora dos EUA e possui uma conta principal em outro país.

Uma vez que o AppleCare+ não está disponível no Brasil, vale recordar, é uma prática comum criar uma Conta Apple com um endereço americano para realizar a assinatura do plano e atrelá-lo ao aparelho desejado — sendo possível voltar para a sua conta brasileira principal após a troca.

Como bem notado pelo nosso leitor Lim em nosso artigo original sobre o AppleCare One, no entanto, não será possível essa abordagem com o novo plano, uma vez que a conta usada no aparelho deverá ser a mesma com a qual o usuário o contratou — sob pena de cancelamento da cobertura.

Em um arquivo de suporte referente ao AppleCare One [PDF], a Apple destaca que, caso o usuário desconecte a conta em um dispositivo coberto e faça login em outra conta, ele terá até 24 horas para retornar à conta principal para evitar a perda da cobertura para o dispositivo em específico.

Se você não entrar novamente na sua Conta Apple dentro de vinte e quatro (24) horas nesse Dispositivo Coberto, você perderá a cobertura deste Plano para esse Dispositivo Coberto. Se esse for o único Dispositivo Coberto neste Plano, o Plano poderá ser cancelado.

Essa especificidade foi confirmada pelo nosso leitor Bruno Barbieri, que conseguiu assinar com sucesso o AppleCare One — segundo ele, apenas após logar todos os seus dispositivos em uma conta americana. Antes, a assinatura constava como “pendente”, com um prazo de 24 horas para ativação.

Após concluir o processo, Bruno saiu da conta americana e entrou na brasileira (como fazia com o AppleCare+) e foi surpreendido com um email da Apple o informando sobre o prazo para retornar à conta principal. O aviso passou a aparecer também na página de AppleCare e Garantia na web.

Ironicamente, não é nem viável manter a conta americana logada para Mídias e Compras e a conta brasileira como a principal, uma vez que esta última é atrelada à rede Buscar (Find My) — que também deve estar associada à conta com a qual o AppleCare One foi adquirido, visto que o novo plano oferece proteção contra roubo e perda.

É, um verdadeiro banho de água fria…