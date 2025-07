Apple quase colocou seu logo na parte frontal dos iMacs mais recentes

Quando a atual geração do iMac foi anunciada pela Apple lá em 2021, muita gente estranhou o novo design do tudo-em-um, principalmente por conta do seu “queixo” — que, ao contrário dos modelos anteriores, não conta com a clássica Maçã centralizada.

Publicidade

De acordo com o leaker Kosutami [@Kosutami_Ito], no entanto, estivemos bem próximos de ver um iMac com um visual mais “tradicional” — ou seja, que ainda trouxesse ainda o famoso logo da Maçã na parte inferior da tela, e não apenas na traseira do computador.

Fun fact: before the EVT Stage development of AppleSilicon iMac, they've planned to put an Apple logo under the screen. Then they removed it until today. #AppleInternal pic.twitter.com/sivIRzegNh — Kosutami (@Kosutami_Ito) July 28, 2025 Curiosidade: antes da fase de EVT do desenvolvimento do iMac com Apple Silicon, eles planejavam colocar um logo da Apple sob a tela. Depois, o removeram até hoje. #AppleInternal

Como é possível notar acima, ele compartilhou uma imagem do que seria um protótipo de tela do modelo atual, o qual ainda traz esse antigo detalhe e teria sido produzido durante a fase de testes de validação de engenharia (EVT, na sigla em inglês) do computador. Também é possível identificar outras telas, as quais são muito mais parecidas com o que acabou sendo anunciado.

Isso, é claro, não é nada fora da curva, já que empresas como a Apple costumam testar diferentes designs durante a fase de desenvolvimento desses produtos. No entanto, como a tela em questão ainda se parece bastante com a do modelo final, é possível que a empresa só tenha “batido o martelo” a respeito desse detalhe pouco antes de a atual geração do iMac ser anunciada.

Kosutami, vale notar, já compartilhou imagens de protótipos da Apple antes, como um HomePod com um tela LCD , cabos coloridos do iMac e mais.

E você, prefere o visual do iMac com ou sem o logo da Apple? Pessoalmente, eu preferia que o tal “queixo” nem existisse… 😛 Comente!

Comprar iMac de Apple Preço à vista: a partir de R$13.949,10

Preço parcelado: a partir de R$15.499,00 em até 12x

Cor: azul, roxo, rosa, laranja, amarelo, verde ou prateado

Chip: M4 (CPU de 8 ou 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB ou 24GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Ethernet: nenhum ou Gigabit Ethernet

Mouse ou trackpad” Magic Mouse e/ou Magic Trackpad

Teclado: Magic Keyboard, Magic Keyboard com Touch ID ou Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.