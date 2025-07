Apple reabrirá loja na Pensilvânia em um novo endereço no mês que vem

Inaugurada em setembro de 2004, a Apple Shadyside se manteve no mesmo endereço por mais de 20 anos; agora, a empresa decidiu que é hora de realocá-la.

Conforme notado pelo MacRumors, a loja em Pittsburgh (no estado americano da Pensilvânia), será reaberta em um novo endereço no próximo mês — ela continuará, porém, na mesma rua, mudando apenas de número.

A nova loja ficará em uma unidade de dois andares que antes era ocupada pela marca de roupas Gap. Ela também será significativamente maior do que a Apple Shadyside original e contará com um visual externo/interno atualizado.

A inauguração do novo ponto ocorrerá no dia 9 de agosto (um sábado), às 10h (pelo horário local), de acordo com a Apple.