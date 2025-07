Como mudar a cor do balão de notas no Instagram

Uma das formas de se usar o Instagram é com as Notas, recurso que fica dentro da área de mensagens privadas do aplicativo da Meta. Por lá, você pode compartilhar palavras, frases curtas ou músicas que esteja escutando no momento, por exemplo.

Recentemente, o mensageiro passou a permitir que os usuários mudem a cor do balão de notas nessa área — a fim de deixar isso ainda mais personalizado. Confira, a seguir, como é supersimples fazer isso! 📱

Com o app do Instagram aberto no seu iPhone, deslize o dedo da direita para a esquerda (a partir do feed) ou toque no ícone de mensagens, no canto superior direito. Vá até a bolinha com a sua foto (na parte superior). Mantenha o dedo pressionado em cima dela, a fim de abrir o seletor de cores.