Como salvar os seus Reels publicados no Instagram [iPhone]

Além de poder publicar fotos no feed, o Instagram também permite que você publique vídeos, os quais ficam no formato de Reels (e em uma aba dedicada no seu perfil).

Se quiser, a rede social da Meta possibilita que você salve no seu dispositivo todos os vídeos que forem postados no seu perfil. Assim, você não corre o risco de perdê-los caso queira, por exemplo, deletar a conta.

Veja como é fácil habilitar isso! 😊

Abra o app do Instagram no seu iPhone; Deslize o dedo da esquerda para a direita, a partir do feed; Selecione o ícone de uma engrenagem (no canto superior direito); Toque em “Reels”; Ative a opção “Salvar reel no dispositivo”.

Fácil, não? 😊