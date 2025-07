“iPhones 17 Pro” poderão ter novo app Câmera, zoom de 8x e Controle da Câmera adicional

A Apple poderá dar um foco especial às câmeras nos “iPhones 17 Pro”, previstos para serem lançados em setembro deste ano. De acordo com informações obtidas anonimamente pelo MacRumors, pelo menos três novidades que ainda não foram rumoradas poderão estar presentes nos aparelhos.

Publicidade

A principal delas seria a presença de uma lente teleobjetiva com suporte a zoom óptico de até 8x — o que seria um salto e tanto em relação ao zoom de até 5x presente nos modelos atuais. Essa lente supostamente poderá se mover para permitir um zoom contínuo a várias distâncias focais, ou quem sabe a Apple simplesmente explore novamente a ideia de um crop no aguardado novo sensor de 48 megapixels da teleobjetiva.

Um aumento na capacidade de zoom óptico dos “iPhones 17 Pro”, vale ressaltar, já havia sido especulado por leakers como Majin Bu. Na época, no entanto, ele apostou em um zoom limite de 7x (com uma lente de 85mm e zoom nativo de 3,5x) o qual ofereceria três opções diferentes de zoom.

Os aparelhos também contariam com um novo aplicativo de câmera nativo, voltado a profissionais. Possibilitando capturar fotos e vídeos, este app competiria com softwares como Halide, Kino e FiLMiC Pro, e poderia ser uma alternativa ao modo Pro presente em alguns smartphones com Android.

Publicidade

Segundo o site, não está claro se esse novo aplicativo seria uma exclusividade dos modelos Pro ou se estaria disponível nos demais aparelhos da linha. Há também uma chance de ele ser uma reformulação do aplicativo Final Cut Camera, em vez de um software completamente novo.

Por fim, a fonte também fala em um botão Controle da Câmera (Camera Control) adicional na parte superior dos dispositivos, para que o usuário acesse rapidamente a câmera e configurações relacionadas a ela — funcionando como uma espécie de complemento ao botão já existente na lateral na geração atual.

O site destaca que os rumores devem ser tratados com ceticismo, uma vez que trata-se de uma fonte anônima sem histórico comprovado — embora relembre que nomes como o jornalista Mark Gurman já destacaram que a Apple priorizará recursos de gravação de vídeo nos futuros aparelhos.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.