Mais uma Apple Store será fechada, desta vez na China

Informações do South China Morning Post dão conta de que a Apple Parkland — loja da Maçã em Dalian, na China — será fechada às 20h (pelo horário local) do dia 9 de agosto, marcando a primeira vez que a empresa toma uma decisão do tipo no país asiático.

Essa, vale notar, é a terceira vez que ficamos sabendo sobre o fechamento de uma loja da Apple só este mês. A empresa, no entanto, também inaugurou uma nova loja no Japão e expandiu a sua presença online na Arábia Saudita.

A Maçã não deu um motivo para o fechamento da loja, mas é esperado que ela dê aos seus funcionários a chance de continuar trabalhando para a empresa depois que as operações forem cessadas.

É possível, no entanto, que a decisão de fechar o estabelecimento tenha a ver com o shopping onde ela está localizada, que passou recentemente por um processo de rebranding, além de contar agora com uma nova gerência.

Embora não tenha respondido ao SCMP, que questionou a companhia sobre o futuro da Apple Parkland, ela já atualizou a página da loja para comunicar o fechamento.

via MacRumors