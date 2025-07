Microsoft Edge ganha novo Modo Copilot com assistência de navegação na web

A Microsoft está integrando ainda mais seu assistente de IA ao Edge, a partir do novo Modo Copilot. Ainda em fase experimental, o recurso reúne em uma única interface as funções do chatbot e a pesquisa na web — algo que tem sido bastante explorado por empresas como a Perplexity, a The Browser Company, a Opera, entre outras.

Segundo a companhia, o Copilot pode ler informações em todas as abas do navegador, ajudando-o a encontrar e retomar sessões de navegação anteriores. Ele também é capaz de responder a instruções faladas, bem como extrair informações de páginas da web.

A Microsoft também planeja permitir que o Copilot, com sua permissão, acesse o seu histórico e suas credenciais no Edge para que o chatbot possa fazer reservas em seu nome.

Em breve, a IA poderá ainda orientá-lo em suas tarefas e organizar sua navegação a partir das chamadas “jornadas”, as quais oferecerão sugestões sobre o que fazer para avançar no desenvolvimento dos seus projetos.

Esses novos recursos se baseiam na integração existente do Copilot no Edge e no trabalho que a empresa vem realizando com o Copilot Vision. Contudo, quem não estiver interessado no novo recurso pode desativá-lo para continuar navegando no Edge normalmente.

O Modo Copilot está disponível gratuitamente (e por tempo limitado) exclusivamente no Edge para macOS e Windows.

via The Verge