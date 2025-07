Project Violet, da Adobe, simplifica a edição de vídeo em iPhones e iPads

O Project Violet, app da Adobe para iPhones e iPads, oferece formas profissionais e dinâmicas de editar vídeos num formato que cabe na palma da sua mão. Desenvolvido para os moldes do iOS e iPadOS e com uma versão para Android em desenvolvimento, o app dá aos usuários a liberdade de criar vídeos completos de qualquer lugar.

Tanto para a edição de vídeos pessoal quanto para a profissional, ele oferece templates de projetos práticos e simples de encontrar. Basta tocar no botão “+” para selecionar todas as mídias da sua galeria e começar a editar.

É possível alterar aspectos técnicos do seu vídeo, como formato, áudio, volume, velocidade, ordem e cortes nos clipes, bem como utilizar clipes gravados em câmeras profissionais e enviados para o seu dispositivo por meio do AirDrop.

Entre as funções mais profissionais, ele oferece a possibilidade de empilhar diferentes takes no mesmo vídeo, criando “camadas” e permitindo que diferentes clipes sejam exibidos na mesma tela.

Por fim, ele conta com o recurso Aprimoramento de Fala do Adobe AI e tela verde integrada, bem como opções para adicionar músicas e legendas nos seus vídeos — funções já conhecida de outros apps editores de vídeo, como o CapCut, por exemplo.

Mesmo com as funcionalidades simples, ele se mostra uma opção versátil e completa de editar vídeos no seu iPhone ou iPad, e está disponível de forma gratuita na App Store.