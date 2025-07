★ Saiba como o NotebookLM pode agilizar o trabalho na sua empresa

É inegável que a inteligência artificial generativa chegou com tudo para ser uma grande aliada em ambientes acadêmicos ou corporativos. No entanto, apenas o uso tradicional de chatbots (como o Gemini) muitas vezes é bastante limitado e insuficiente para um melhor aproveitamento do potencial das IAs.

Publicidade

É aí que entram ferramentas como o NotebookLM, solução desenvolvida pelo Google que oferece muito mais do que os chatbots tradicionais de IA, realizando uma análise profunda não com base em informações da internet, mas sim nos próprios documentos que você envia.

O NotebookLM é capaz de responder perguntas (como um chatbot tradicional) de maneira detalhada, bem como gerar artefatos inteligentes sobre as fontes — como PDFs, apresentações, anotações, etc.

Como funciona o NotebookLM?

O funcionamento da ferramenta é bastante simples e está ancorado no conceito de notebooks (ou cadernos), que funcionam como contêineres isolados para cada pesquisa. Cada caderno, internamente, é dividido em três partes principais: as Fontes, o Chat e o Estúdio.

Fontes

O Fontes, como o próprio nome já indica, é um painel localizado na lateral esquerda no qual os usuários podem definir as entradas para o seu notebook, as quais podem ser desde materiais de pesquisa tradicionais até arquivos de áudio, texto plano ou páginas na web.

Chat

O Chat, por sua vez, é o local onde o usuário interage com a IA para entender as informações presentes nas fontes. Por lá, é possível fazer perguntas e obter respostas sobre o material enviado. Se você for um usuário Plus, é possível definir o estilo e o tamanho da resposta gerada.

Estúdio

Por fim, o Estúdio permite gerar saídas a partir do material original, como guias de estudo, documentos de briefing e resumos de áudio (que contam com um formato de podcast com dois hosts). É possível também salvar uma nota a partir de uma resposta no chat ou criar uma nova.

Como o NotebookLM pode ser útil na sua empresa?

Como supracitado, a ferramenta do Google pode ser uma mão na roda em ambientes corporativos, independentemente do tamanho da empresa em questão. Ela pode auxiliar em coisas como compreensão, organização e síntese de informações, bem como facilitar a colaboração.

Publicidade

Em cenários que levariam dias para o entendimento de informações complexas presentes em um grande número de documentos, o NotebookLM pode sintetizar informações e gerar insights sobre os pontos-chave, atuando como uma espécie de analista ou assistente virtual.

Além disso, a ferramenta pode auxiliar na criação de conteúdo e documentos empresariais, como o já citado documento de briefing, de perguntas frequentes (FAQ), ou até uma timeline ou cronograma com eventos importantes mencionados de alguma forma nas suas fontes.

Caso você seja usuário do Google Workspace, o NotebookLM permite inserir fontes diretamente do Google Drive (como arquivos do Google Docs e Google Slides) — o que elimina a necessidade de baixá-las e fazer o upload, caso o seu fluxo de trabalho ocorra principalmente na web.

Publicidade

O NotebookLM também pode ser útil para analisar transcrições de reuniões ou entrevistas (ele suporta o envio de arquivos no formato MP3) ou também para criar documentações de ajuda para clientes.

NotebookLM Plus

Se você pretende usar o NotebookLM apenas para estudar ou tem uma empresa muito pequena, pode ser que a versão gratuita seja suficiente. Ela permite usar até 50 fontes por notebook e compartilhá-lo com até 50 usuários (embora não permita o compartilhamento em Grupos do Google).

No entanto, para aproveitar todo o potencial do NotebookLM na sua companhia, principalmente caso você tenha um grande número de funcionários ou documentos para analisar e/ou queira obter insights mais detalhados, é possível adquirir o NotebookLM Plus.

Com essa versão, é possível carregar até 300 fontes por notebook, compartilhar notebooks com Grupos do Google e, caso você tenha uma conta corporativa ou estudantil, compartilhá-los com um número ilimitado de usuários individuais e grupos do Google dentro da mesma organização.

O NotebookLM Plus também conta com o recurso Análises de Uso (Analytics), o qual permite aos usuários visualizar análises de uso dos seus notebooks dos últimos sete dias e possibilita às empresas fazer um monitoramento da adoção e do engajamento com a ferramenta internamente.

Disponível em edições elegíveis do Google Workspace (Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard e Enterprise Plus), o NotebookLM Plus também faz parte dos pacotes pagos do Gemini (Enterprise, Business, Education Premium e Education), bem como do plano Google One AI Premium.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo escrito pelo MacMagazine, fruto de um acordo comercial com um anunciante que não influenciou a nossa opinião.