Suposto protótipo do “iPhone 17 Pro” é visto publicamente pela primeira vez

Mesmo que provavelmente ainda estejamos a mais de um mês do lançamento oficial dos “iPhones 17 Pro” (bem como dos demais modelos da próxima linha), os principais rumores indicam que é praticamente certo que a Apple prepara uma mudança bem radical para o design do módulo de câmeras traseiro do aparelho.

Publicidade

Como sempre, a empresa não divulga informações sobre futuros produtos antes do lançamento, mas um vazamento de hoje nos traz mais um indício dessa mudança. Trata-se de uma foto publicada no X (ex-Twitter) pelo perfil Fox Puppy [@Skyfops], na qual um homem (que supostamente trabalha na Apple) aparece segurando o que seria um protótipo do “iPhone 17 Pro”.

I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ — Fox Pupy 🦊🧡 (@Skyfops) July 28, 2025 Acabei de avistar um iPhone de desenvolvimento de teste solto por ai. 😍🤩😍

Embora o aparelho esteja envolto em uma case bastante espessa (provavelmente para esconder o novo visual), é possível visualizar o flash e o sensor LiDAR posicionados do lado direito da parte traseira — o que condiz com os rumores de que o módulo agora ocupará toda a parte horizontal (e também coincide com renders e mockups).

Enquanto manipula o suposto iPhone (que pode não ser verdadeiro, claro), o homem também usa o que parece ser um iPhone 16 Pro com um adesivo colado atrás. De acordo com o MacRumors, esse adesivo pode estar escondendo um código de matriz de dados que permite à Apple rastrear iPhones usados para fins de desenvolvimento.

Falando em esconder, o leaker alegou que o homem que aparece ao lado do suposto desenvolvedor nas imagens é um segurança, e que ele estava o tempo todo tentando se posicionar na frente do iPhone para escondê-lo — o que não seria absurdo dado o histórico traumático da Apple envolvendo esse tema.

De qualquer forma, não ser possível ver muito do aparelho talvez seja um indício de que trata-se mesmo de um protótipo real. Embora possa estar sendo sarcástico, o jornalista Mark Gurman compartilhou a imagem afirmando parecer algo legítimo — o que confere ainda mais credibilidade ao vazamento.