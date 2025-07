Apple agora é a 8ª maior empresa do mundo no ranking Fortune Global 500

No começo do mês passado, comentamos aqui que a Apple havia perdido uma posição no ranking Fortune 500 (lista das maiores empresas dos Estados Unidos realizada pela revista americana) deste ano. Agora, no ranking Fortune Global 500, que engloba as maiores empresas do mundo, e não só dos EUA, a Maçã também decaiu.

Embora a Apple tenha permanecido no Top 10, ela foi ultrapassada pelo UnitedHealth Group, que subiu da 8ª para a 7ª posição neste ano. Agora, a companhia está atrás (e também à frente) das seguintes empresas:

Walmart Amazon State Grid Saudi Aramco China National Pretroleum Sinopec Group UnitedHealth Group Apple CVS Health Berkshire Hathaway

A Fortune afirma que o seu ranking leva em consideração a receita total do respectivo ano fiscal de cada empresa, encerrado em/ou antes de 31 de março.

Especificamente no setor de tecnologia, o grupo composto por Alphabet (empresa-mãe do Google), Amazon, Apple, Microsoft, Meta, NVIDIA e Tesla geraram uma receita agregada de US$S2 trilhões e US$484 bilhões em lucro líquido.

O ranking completo aparece na edição de agosto/setembro da Fortune e está disponível aqui. O conjunto de dados completo pode ser adquirido nessa página, aos interessados.

