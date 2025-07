Apple é alvo de mais um processo envolvendo o atraso da nova Siri

A atraso da nova Siri — mais conversacional e munida de recursos empurrados por inteligência artificial — continua dando dor de cabeça para a Apple, inclusive na esfera jurídica.

Publicidade

De acordo com informações do Morning Star, a empresa virou alvo de mais um processo nos Estados Unidos, que a acusa de ter enganado investidores com as suas promessas envolvendo a assistente virtual.

Movida pelo escritório de advocacia Rosen Law Firm, a ação está atualmente à procura de acionistas que compraram títulos da Apple entre 10 de junho de 2024 e 9 de junho de 2025 e que podem “ter direito a uma indenização sem pagamento de quaisquer taxas ou custos por meio de um acordo de honorários de contingência”.

Mais especificamente, a Rosen Law Firm argumenta que a Apple fez “afirmações falsas e enganosas” e/ou subestimou o tempo que levaria para lançar a Siri repaginada — atitudes que supostamente afetaram as vendas dos iPhones 16, resultando, assim, em perdas para os investidores.

Publicidade

De acordo com um comunicado à imprensa publicado pela firma, um pedido para que o processo ganhe a alcunha de ação coletiva já foi registrado. Enquanto isso não acontece, interessados em entrar nessa investida contra a gigante de Cupertino precisam formalizar a sua participação até 19 de agosto de 2025 perante o tribunal responsável.

Além desse caso, que foi aberto no estado de Nova York, a Apple também está sendo alvo de outros processos parecidos na Califórnia [1, 2, 3] e no Canadá.

via AppleInsider