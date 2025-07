Apple quer fim da comercialização de réplica minúscula do Macintosh 128K

Há poucos meses, falamos aqui sobre o pico-mac-nano, uma réplica funcional do Macintosh 128K a qual tem como principal diferencial o seu tamanho: ela tem apenas 2,4 polegadas (aproximadamente 6,2cm) — o suficiente para caber na palma da mão.

Embora trate-se de um dispositivo “inofensivo”, que reproduz um produto descontinuado há 40 anos e que é praticamente “inútil” em tempos modernos, a Apple aparentemente está incomodada com a sua comercialização.

O criador do produto, Nick Gillard, disse ao AppleInsider que os advogados da empresa entraram em contato solicitando o fim das vendas do produto — o que ele poderá ter que atender caso não avancem os diálogos com a empresa.

Gillard afirmou que a Apple quer que ele pare de vender as unidades físicas montadas, mas que o código do produto poderá continuar disponível no GitHub, possibilitando que qualquer um o faça para uso pessoal por conta própria.

Ele também concorda que a Apple tem todo o direito de fazer essa requisição (afinal, trata-se de um produto fruto de propriedade intelectual da empresa), destacando que os advogados foram “superlegais e educados” ao falar sobre o projeto.

Mesmo caso tenha que parar de comercializar o pico-mac-nano, Gillard prometeu entregar todas as unidades que já foram compradas — bem como as que ainda podem ser encomendadas no site oficial da 1-bit-rainbow.