Apple TV+ anuncia “Prehistoric Planet: Ice Age”, com narração de Tom Hiddleston

O Apple TV+ anunciou há pouco “Prehistoric Planet: Ice Age”, o mais novo capítulo da sua popular série de história natural conhecida por misturar filmagens premiadas de vida selvagem com tecnologia de ponta para trazer animais extintos “de volta à vida”.

Publicidade

Essa nova parte da produção estreará em 26 de novembro e contará com a narração do vencedor do Globo de Ouro e do prêmio Oliver Tom Hiddleston, além de uma trilha sonora composta por ninguém menos que Hans Zimmer ao lado de Anže Rozman e Kara Talve (da Bleeding Fingers Music).

Com cinco episódios, “Prehistoric Planet: Ice Age” explorará os habitats naturais de espécies da era do gelo, como mamutes peludos, as chamadas preguiças-das-neves, os aterrorizantes tigres-dentes-de-sabre e os resilientes elefantes-anões. Espectadores também poderão vislumbrar ambientes como tundras vastas, desertos áridos, pastagens em expansão e permafrost (ou pergelissolo) em derretimento.

A série é produzida pela Unidade de História Natural da BBC Studios e conta com efeitos visuais fotorrealistas elaborados pela Framestore.

Publicidade

O capítulo anterior de “Planeta Pré-histórico”, vale lembrar, levou os assinantes do Apple TV+ até a época dos dinossauros e já conta com as suas duas primeiras temporadas completas.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.