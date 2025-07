Apple TV+ libera first look de “Down Cemetery Road”, com Emma Thompson e Ruth Wilson; série estreará em 29/10

A série “Down Cemetery Road”, do Apple TV+, ganhou hoje as suas primeiras imagens oficiais, bem como uma data de estreia: 29 de outubro.

Publicidade

Baseada na série de livros centrada na personagem Zöe Boehm, de Mick Herron, a produção será estrelada pela vencedora do Oscar, do BAFTA, do Globo de Ouro e do Emmy Emma Thompson e pela vencedora do Globo de Ouro e duas vezes do prêmio Olivier Ruth Wilson.

O enredo da série gira em torno do desaparecimento de uma garota, o que acontece depois que uma casa explode num subúrbio tranquilo de Oxford (Reino Unido). Sarah Tucker, personagem interpretada por Wilson, fica então obcecada em encontrá-la e pede a ajuda da investigadora particular Zoë Boehm (Thompson).

Zoë e Sarah de repente se encontram em uma conspiração complexa a qual revela que pessoas que há muito se acreditava estarem mortas ainda estão entre os vivos, enquanto os vivos estão se juntando rapidamente aos mortos.

O elenco de “Down Cemetery Road” também conta com Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, Tom Goodman-Hill, Darren Boyd, Tom Riley, Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun e Aiysha Hart.

Publicidade

A série também tem produção executiva de Herron (o qual, vale notar, é autor de “Slow Horses”, obra que também foi adaptada pelo Apple TV+), Thompson, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash, pela 60Forty Films. Natalie Bailey atua como diretora principal da série, enquanto Morwenna Banks é roteirista e produtora executiva.

De acordo com a Maçã, os dois primeiros episódios da produção serão liberados logo na estreia, com os seis capítulos remanescentes chegando nas semanas subsequentes, às quartas-feiras, até 10 de dezembro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.