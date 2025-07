Aproveite o saldão de toda a linha iPhone 16, com até 31% de desconto! [atualizado: mais iPhones!]

Está de olho em um iPhone, mas estava esperando uma promoção legal para poder comprar o seu? Pois temos uma boa notícia: diversos modelos estão com descontos na loja oficial da Apple no Mercado Livre!

Publicidade

Confira, abaixo, os melhores preços que nós encontramos em toda a linha iPhone 16 e aproveite!

iPhone 16e de 256GB



Parcelado: de R$6.599,00 por R$4.923,48 em até 12x

À vista: de R$5.939,10 por R$4.431,13https://t.co/d6TPGGSf2c — MM Ofertas (@MMOfertas) July 29, 2025

O iPhone 16e de 256GB está com um desconto de 25% em relação aos preços parcelado e à vista da Apple!

iPhone 16 de 128GB



Parcelado: de R$7.799,00 por R$5.379,00 em até 12x

À vista no Pix: de R$7.019,10 por R$4.841,10https://t.co/TXWNQy5gub — MM Ofertas (@MMOfertas) July 29, 2025

Aqui, o desconto está ainda melhor: 31% (tanto no parcelado quanto no à vista)!

iPhone 16 Plus de 128GB



Parcelado: de R$9.499,00 por R$7.399,00 em até 12x

À vista: de R$8.549,10 por R$6.659,10https://t.co/LDZHYyuaRz — MM Ofertas (@MMOfertas) July 29, 2025

O iPhone 16 Plus de 128GB está com 22% de desconto em relação aos valores praticados pela Apple.

iPhone 16 Plus de 256GB



Parcelado: de R$10.299,00 por R$8.399,04 em até 12x

À vista: de R$9.269,10 por R$7.559,14https://t.co/jHd1GUHIXg — MM Ofertas (@MMOfertas) July 29, 2025

Para o iPhone 16 Plus de 256GB, o desconto é de 18% para pagamentos parcelado ou à vista.

iPhone 16 Plus de 512GB



De R$11.799,00 por R$9.434,16 em até 12x

À vista: de R$10.619,10 por R$8.490,74https://t.co/7shOvV5pD5 — MM Ofertas (@MMOfertas) July 29, 2025

O iPhone 16 Plus com a maior capacidade de armazenamento está com exatos 20% de desconto (parcelado ou à vista).

iPhone 16 Pro de 128GB



Parcelado: de R$10.499,00 por R$8.665,55 em até 12x

À vista no Pix: de R$9.449,10 por R$7.798,99https://t.co/8cokQ4SnMW — MM Ofertas (@MMOfertas) July 29, 2025

Para o modelo Pro com a menor capacidade, o desconto é de 18% para os valores parcelado ou à vista.

iPhone 16 Pro de 256GB



Parcelado: de R$11.299,00 por R$9.619,20 em até 12x

À vista: de R$10.169,10 por R$8.657,28https://t.co/M1T7d85uNk — MM Ofertas (@MMOfertas) July 29, 2025

Já o 16 Pro de 256GB está saindo com 15% de desconto.

iPhone 16 Pro de 1TB



Parcelado: de R$14.299,00 por R$12.221,16 em até 12x

À vista: de R$12.869,10 por R$10.999,04https://t.co/5ZVfU9MlEr — MM Ofertas (@MMOfertas) July 29, 2025

Quer um iPhone 16 Pro e precisa de muito espaço para armazenamento? Pois o modelo de 1TB está com 15% de desconto (parcelado ou à vista).

iPhone 16 Pro Max de 256GB



Parcelado: de R$12.499,00 por R$9.962,76 em até 12x

À vista no Pix: de R$11.249,10 por R$8.966,48https://t.co/a23OeQLtXq — MM Ofertas (@MMOfertas) July 29, 2025

Esse deve ser o iPhone 16 Pro Max mais vendido (com 256GB), e a promoção está bem boa, com 20% de desconto para pagamentos parcelados em até 12x ou à vista, no Pix.

iPhone 16 Pro Max de 512GB



Parcelado: de R$13.999,00 por R$11.499,00 em até 12x

À vista: de R$12.599,10 por R$10.349,10https://t.co/JIqNddfd2O — MM Ofertas (@MMOfertas) July 29, 2025

Por fim, o iPhone 16 Pro Max de 512GB está com quase 18% de desconto para ambas as formas de pagamento.

Atualização 29/07/2025 às 18:45

E temos mais iPhones em promoção!

iPhone 16e de 128GB



Parcelado: de R$5.799,00 por R$4.332,22 em 10x

À vista: de R$5.219,10 por R$3.699,03



💰 Use o nosso cupom exclusivo 70THINKDIFFERENT e ganhe mais R$70 de desconto na sua compra! 🤑 https://t.co/LX0ecdQrwc — MM Ofertas (@MMOfertas) July 29, 2025

Para o iPhone 16e de 128GB, o desconto (usando o nosso cupom) fica em 29% no pagamento à vista; no parcelado, são 25%.

iPhone 15 Plus de 128GB



Parcelado: de R$8.299,00 por R$5.399,00 em até 10x

À vista: de R$7.469,10 por R$4.859,10https://t.co/ZtuMu5BvMe — MM Ofertas (@MMOfertas) July 29, 2025

Pro 15 Plus de 128GB, o desconto chega a 35% para as duas formas de pagamento!

Fique sempre por dentro das ofertas!

Se você não é louco, é claro que gosta de economizar. E, para isso, o MacMagazine tem diversas opções para ajudar você a conseguir comprar o seu produto Apple pagando menos!

Você pode usar a nossa extensão para os navegadores Chrome/Opera/Edge, acompanhar as ofertas pelo MM Fórum, pelo Facebook, pelo X/Twitter, pelo Threads, pelo Mastodon ou por um canal no Telegram. Escolha a melhor opção para você — ou todas, para depois não se arrepender — e economize! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.