CleanMyMac agora libera espaço na nuvem com o recurso Cloud Cleanup

O CleanMyMac, app da MacPaw que oferece limpeza profunda no macOS — removendo arquivos desnecessários e otimizando o desempenho — acaba de anunciar uma interessante nova função que pode liberar espaço não apenas no dispositivo local, mas também no armazenamento da sua nuvem.

Denominado Cloud Cleanup, o poderoso recurso oferece aos usuários acesso simples e inteligente aos dados de armazenamento das suas contas de nuvem conectadas, como iCloud, Google Drive e OneDrive, de forma segura e centralizada no app.

Com ele, é possível identificar e remover arquivos desnecessários da nuvem em um único clique, o que libera espaço no Mac, otimiza o desempenho da sincronização e reduz os custos de armazenamento.

That digital clutter? It's not just files, it's actual mental weight! 🤯



CleanMyMac's new Cloud Cleanup lifts it all with one sweeping view. Your data stays safe – it works entirely on-device! ✨✨



Free 7-day trial available:https://t.co/Ly0hTRn9qw pic.twitter.com/bi0ujWjKiC — CleanMyMac by MacPaw (@cleanmymac) July 29, 2025

O Cloud Cleanup é capaz de identificar os arquivos que estão ocupando espaço em cada uma das contas na nuvem, apresentando uma visão clara do armazenamento em um único painel — com a possibilidade de duas visualizações diferentes (lista e mapa visual) que apresentam números e porcentagens de espaço ocupados.

Dessa forma, ele permite entender melhor como cada arquivo sincronizado ocupa espaço também no disco local do seu Mac, facilitando a remoção de dados desnecessários e melhorando o tempo de sincronização com a nuvem. Isso permite que o usuário aproveite ao máximo o armazenamento adquirido na nuvem, sem a necessidade de comprar mais espaço para armazenar arquivos desnecessários.

Gerenciar o armazenamento em nuvem pode ser confuso e custoso, especialmente quando arquivos não utilizados ficam parados, acumulando-se sem que os usuários percebam. Quando os limites de armazenamento são atingidos, a sincronização e os backups podem ficar lentos, impactando o desempenho geral sem que os usuários percebam a causa.

Caso seja feito manualmente, o gerenciamento do armazenamento na nuvem pode envolver alternar entre diferentes serviços e plataformas, bem como escolher e excluir individualmente os arquivos indesejados. O Cloud Cleanup do CleanMyMac simplifica esse processo, em uma plataforma unificada que trabalha inteiramente no dispositivo e não salva ou acessa nenhum arquivo armazenado na nuvem.

A partir de hoje, o CleanMyMac oferecerá os planos Basic e Plus. O Basic não conta com o recurso de limpeza de nuvem, e pode ser adquirido por US$40/ano ou por uma compra única de US$120, enquanto o Plus, que fornece acesso a todas as funções do app, incluindo o Cloud Cleanup, custa US$65/ano ou uma compra única de US$196.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.