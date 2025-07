Como reutilizar uma foto ou um vídeo em publicações no Threads

O Threads do Instagram permite que, além da postagens com textos, usuários também publiquem imagens e vídeos de uma forma supersimples.

Caso tenha visto alguma mídia interessante, saiba que é possível reutillizá-la em um post no seu perfil, num esquema parecido com o que já é feito no X (ex-Twitter) há vários anos.

Veja como fazer isso no app para iPhones — já que ainda não funciona na web. 📱

Abra o app do Threads no seu smartphone e busque pela mídia que deseja reutilizar. Ao encontrá-la, mantenha o dedo pressionado por alguns segundos. Selecione “Usar mídia”. Com isso, a tela de nova postagem aparecerá na tela; digite o que quiser e vá até “Postar” para publicá-la normalmente.

Já conhecia esse truque? 🙂