Dolly de Leon é escalada para “Maximum Pleasure Guaranteed”, futura série do Apple TV+

Após a divulgação dos primeiro nomes do elenco de “Maximum Pleasure Guaranteed”, futura série do Apple TV+, o Deadline trouxe informações de uma nova adição: a da indicada ao Globo de Ouro e ao BAFTA Dolly de Leon.

Segundo a reportagem, de Leon interpretará a detetive Sofia Gonzalez em um papel regular na série.

Do criador e showrunner David J. Rosen, o thriller de humor ácido (cuja primeira temporada terá dez episódios de meia hora) acompanha Paula (interpretada por Tatiana Maslany), uma mãe recém-divorciada que se envolve em uma perigosa jornada de chantagem, assassinato e futebol juvenil.

A série é escrita/produzida por Rosen e será dirigida/produzida por David Gordon Green. Outros produtores executivos incluem Simon Kinberg e Audrey Chon (da Genre Films), além de Bard Dorros (da Anonymous Content).

